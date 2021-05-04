Даня Милохин vs Филипп Киркоров — кто победит в битве за чаевые

Сбер выступил секундантом в споре двух ярких и влиятельных звёзд отечественного шоу-бизнеса. Даня Милохин и Филипп Киркоров заключили пари, кто за сутки заработает больше чаевых выполняя самую обычную работу. Для удобства оба артиста будут собирать чаевые через сервис СберЧаевые.

Чтобы всё прошло честно место работы Дани Милохина и Филиппа Киркорова определялось с помощью рандомайзера. Выбирали из компаний экосистемы Сбера, которые входят в подписку СберПрайм+. Дане Милохину досталась куртка курьера СберМаркета, а Филиппу Кирокорову — автомобиль такси Ситимобил.

Акция «Сбер. Труд. Май» продлилась всего сутки. За это время клиенты экосистемы Сбера могли встретиться с одним из участников спора и, если им всё понравилось, заплатить чаевые. Чтобы получить как можно больше чаевых за оказанные услуги певцы предлагали своим клиентам дополнительные опции.

Даня Милохин готовил с детьми на кухне, учил записывать ТикТок-видео и устраивал мини-концерты. Филипп Киркоров звонил родителям пассажиров, устраивал онлайн-концерты, давал послушать свою новую песню и звонил Александру Ревве, чтобы он помог ему развеселить пассажиров.

На что ещё пошли «звёзды»? И кто в итоге победил? Смотрите в нашем итоговом видео.

В этом эксперименте нам удалось столкнуть две мощные энергии — молодого Даню Милохина и опытного Филиппа Киркорова. Соревновательный дух в двух артистах возник мгновенно, как только они увидели друг друга на съёмках и продолжался до последнего кадра. Оба открылись для аудитории с абсолютно новых сторон. Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации: – Ролик получился весёлый, но через юмор мы говорим о серьёзном. Этой акцией «Сбер. Труд. Чай» мы хотели ещё раз напомнить, как важно благодарить людей за хорошо проделанную работу. А с помощью сервиса СберЧаевые можно легко и просто поблагодарить человека любой профессии

Сбер запустил уникальный сервис безналичных чаевых на личную банковскую карту — СберЧаевые в середине апреля. Для того чтобы опция стала доступной нужно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или через Сбер ID. Затем в личном кабинете необходимо привязать к сервису банковскую карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. Там же можно сформировать персональный QR-код, по которому клиенты будут совершать переводы.

Чтобы оставить чаевые работнику сферы обслуживания, подключённому к сервису СберЧаевые, нужно отсканировать его персональный QR-код, затем выбрать сумму чаевых и, по желанию, оставить отзыв. Оплатить можно картой, Apple Pay или Google Pay.