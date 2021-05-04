Государственный Русский музей и Сбербанк приглашают всех желающих на праздничную программу, посвящённую Дню Победы

Ежегодный праздник в честь Дня Победы, организованный Сбербанком и Государственным Русским музеем, по традиции пройдёт в Михайловском саду Санкт-Петербурга 9 мая.

С 12:00 для жителей и гостей города начнёт работу праздничная программа, которая будет проходить одновременно на нескольких площадках, расположенных в Михайловском саду.

Центральной площадкой станет сцена возле здания Русского музея. Здесь состоится большой театрализованный концерт «Фронтовая бригада», в котором примут участие духовой оркестр, ансамбль песни и танца «Белые ночи» Дома офицеров Западного военного округа Министерства обороны, а также ведущие солисты петербургских и московских театров, которые предстанут в образах легендарных артистов времён Великой Отечественной войны, участников фронтовых бригад.

Также гости смогут принять участие в захватывающем квесте «Они ковали победу», в который войдут:

- мастер-класс «Сборка и разборка оружия»;

- площадка для юных гостей «Рисуем открытку для ветерана»;

- выставка техники военных лет и исторических фотографий;

- площадка «Песни весны, песни Победы», где гости смогут исполнить любимые композиции.

Мероприятие пройдёт на открытой территории с площадью более 9,3 га, с соблюдением противоэпидемических мер, санитарно-гигиенических и профилактических требований и рекомендаций, предусмотренных Роспотребнадзором для проведения массовых мероприятий.