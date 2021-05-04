Страх перед отчетностью и бухгалтерией вошел в топ-3 барьеров для открытия малого бизнеса

Бюрократические риски, большое количество справок и отчетов — одна из главных причин, которые отталкивают потенциальных предпринимателей, показало исследование Райффайзенбанка «Дело за малым: почему россияне боятся открывать свой бизнес». Налоги, страховые взносы, авансовые платежи, нулевые декларации — чтобы узнать и понять всё это, нужно достаточно много времени, которого у малого бизнеса часто нет. Многие предприниматели уже прошли через это, и выработали алгоритм работы с отчетностью. Райффайзенбанк попросил владельцев бизнеса и экспертов рассказать, как закрыть бюрократические риски уже на старте проекта.

Две трети россиян хотели бы открыть свой бизнес. При этом страх перед ведением бухгалтерии и сдачей отчетности входит в тройку стоп-факторов , которые не дают людям открыть свое дело. На первом месте экономическая ситуация, а на втором нехватка опыта — для ведения бизнеса и решения юридических вопросов.

Страх перед большим количество отчетов актуален в Новосибирске, Красноярске и Казани. Тогда как в Самаре или Перми это становится проблемой в несколько раз реже. В Самаре и Москве предприниматели опасаются коррупции, а в Перми почти 40% опрошенных ссылаются на нехватку опыта в ведении бизнеса. Страх банкротства наиболее актуален в Казани, Краснодаре и Новосибирске.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Однако ведение бухгалтерии и сдача отчетности могут занимать минимум времени, если знать несколько деталей еще на старте проекта. « Во-первых , многие банки помогают с оформлением ИП — это сервис, который возьмет на себя бумажную работу, все происходит онлайн. Сервис может быть бесплатным или платным, но суть в том, что здесь вам помогут выбрать ОКВЭД и систему налогообложения. Это приятный бонус от банка. Во-вторых , нужно узнать, есть ли у банка онлайн-бухгалтерия . Потому что, если у вас ИП и бюджет на открытие бизнеса пока небольшой, онлайн-бухгалтерия помогает на первых порах, когда вы еще не знаете, что и как работает. А с ней можно автоматически считать страховые взносы, авансовые платежи, формировать отчеты, подавать декларацию онлайн. Плюс бухгалтерия напоминает, что нужно заплатить налоги, передает за вас документы в Росстат», — отметила коммуникационный директор «Сравни.ру» Александра Краснова.

«Мы считаем, что сервис должен требовать от пользователя минимум внимания. Основной принцип работы нашей онлайн-бухгалтерии — это простота использования. Все рассчитывается автоматически — страховые взносы, авансовые платежи, суммы налогов. Но при желании предприниматель может посмотреть, как мы это делаем — процесс максимально прозрачный. Основная цель здесь — снять с малого бизнеса административную нагрузку. Потому что у небольших компаний ограничены ресурсы — и временные, и финансовые», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Кроме того, нужно обязательно изучить банковский тариф — что в него входит, какие есть комиссии, какие суммы можно выводить со счета без комиссии. У некоторых банков есть лимит на бесплатной вывод определенной суммы в месяц, у других есть комиссии за переводы на ваш счет, добавила Александра Краснова.