Объявлены победители региональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

В этом году на звание лучших в своем деле претендовали 24 учителя и 22 воспитателя из 28 муниципальных образований Иркутской области. Главные призы – автомобили, сообщают в областной администрации.

Победителем Регионального этапа XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году стала Наталья Кокарева, учитель-логопед детского сада комбинированного вида №41 города Усть-Кут.

Победителем XXXII Регионального профессионального конкурса «Учитель года-2021» объявлена - Екатерина Власова, учитель начальных классов «Начальная школа-детский сад № 14» города Шелехов.

Оба педагога представят Иркутскую область на Всероссийских конкурсах в 2021 году.