Названы причины низких темпов вакцинации в России

Среди них – дефицит вакцины, противоречивые заявления властей, недоверие к сведениям о препаратах, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, в России привились 8% жителей. Власти рассчитывают вакцинировать 60% взрослого населения к осени

По данным агентства, на конец апреля прививку получили около 8% россиян. К 27 апреля 12,1 млн человек получили первую дозу вакцины и 7,7 млн – вторую (5% населения). В качестве сравнения AP приводит США и Евросоюз, где первый компонент получили 43% и 27% населения соответственно.

Одним из основных факторов, влияющих на низкие темпы вакцинации, как пишет издание, является дефицит препаратов: российские производители успели выпустить только 28 млн двухкомпонентных вакцин. Из них в оборот попали 17,4 млн, остальные ожидают контроля качества.

В связи с этим в некоторых регионах с марта наблюдается дефицит препаратов. В качестве примера AP приводит слова замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой, которая сообщила, что к середине апреля в очереди на прививку стояли 178 тыс. человек.

В качестве второй причины агентство указывает недоверие граждан к вакцинам и позднюю информационную кампанию в их поддержку в СМИ. По словам эксперта ВШЭ Василия Власова, еще одним фактором стали противоречивые заявления властей, которые в начале пандемии говорили о низкой опасности коронавируса, а с марта 2020-го ввели полную самоизоляцию.

