Именные стипендии губернатора учредили в Иркутской области

На поощрение могут претендовать студенты и курсанты, а также аспиранты и адъюнкты вузов и научных организаций региона, сообщают в областной администрации.

Подобные награды за хорошую учебу вручались и ранее, но есть нововведения. Так, адъюнкты, или аспиранты военных вузов, начнут получать такое вознаграждение впервые. Кроме того, в связи с принятием Закона «О молодежной политике в Российской Федерации», возраст стипендиатов увеличен до 35 лет.

Стипендии присуждаются лучшим и предоставляются в форме социальных выплат. Ежегодно будет выплачиваться 50 стипендий в размере 50 тыс. рублей студентам и курсантам. Для аспирантов и адъюнктов предусмотрено 20 стипендий по 55 тыс. рублей.

Конкурс продлится до 5 ноября. Комиссия по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области проводит отбор кандидатов по следующим критериям: победа в олимпиадах, конкурсах, конференциях, наличие патентов, свидетельств, грантов на выполнение научно-исследовательских работ, публикаций, хороших и отличных оценок успеваемости.

Стипендии будут выплачены до 31 декабря. Их обладателям также вручат именные свидетельства, подписанные губернатором Иркутской области. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией, торжественную церемонию провести не удалось. Тем не менее, конкурс состоялся. Было подано 109 заявок от студентов 11 вузов региона и 41 – от аспирантов 8 вузов и 6 институтов СО РАН.