В программу «Сур-Харбана-2021» войдут 10 видов спорта

Национальный праздник Усть-Ордынского Бурятского округа отмечают 24-26 июня, сообщают в областной администрации.

Напомним, в 2020 году «Сур-Харбан» не проводился из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В этом году праздник пройдет в поселке Новонукутский. Торжественное открытие состоится 25 июня на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена».

В театрализации «Вблизи могучего Байкала…», которая будет представлена зрителям на открытии, примут участие около 300 человек – это фольклорные и хореографические коллективы Нукутского района и артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».

В рамках культурной программы состоится областной смотр-конкурс народных хореографических коллективов «В мире танца», посвященный 85-летию легендарного хореографа Артура Арзаева. В конкурсе примут участие творческие коллективы муниципальных районов Иркутской области.

В спортивную программу войдут 10 видов спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы и шашки. Итоги национальной игры в кости «шагай наадан» будут учитываться при подведении итогов культурной программы.