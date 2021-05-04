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В программу «Сур-Харбана-2021» войдут 10 видов спорта

Национальный праздник Усть-Ордынского Бурятского округа отмечают 24-26 июня, сообщают в областной администрации.

Напомним, в 2020 году «Сур-Харбан» не проводился из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В этом году праздник пройдет в поселке Новонукутский. Торжественное открытие состоится 25 июня на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена». 

В театрализации «Вблизи могучего Байкала…», которая будет представлена зрителям на открытии, примут участие около 300 человек – это фольклорные и хореографические коллективы Нукутского района и артисты Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».  

В рамках культурной программы состоится областной смотр-конкурс народных хореографических коллективов «В мире танца», посвященный 85-летию легендарного хореографа Артура Арзаева. В конкурсе примут участие творческие коллективы муниципальных районов Иркутской области.  

В спортивную программу войдут 10 видов спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы и шашки. Итоги национальной игры в кости «шагай наадан» будут учитываться при подведении итогов культурной программы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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