«Год спорта» в Иркутске: чем уникален проект иркутян и как он покорил Россию

2021 год объявлен в Иркутске «Годом спорта». Событие решено сделать массовым и вовлечь в него как можно больше горожан. Для этого запланировано более двухсот мероприятий. Иркутский проект уникален. В апреле он был представлен на одном из крупнейших российских фитнес-мероприятий в Москве, и сразу шесть российских городов заявили о своем желании принять эстафету от Иркутска. Портал SIA.RU записал несколько цитат с пресс-конференции, посвященной открытию «Года массового спорта».

Организаторы призывают иркутян принимать активное участие в мероприятиях, среди которых бесплатные фитнес-марафоны, ежедневные уличные зарядки, фестиваль спортивной еды, соревнования между городскими округами и встречи с чемпионами. Узнать программу, зарегистрироваться в марафоне и пополнять копилку иркутских достижений личными результатами можно на специально созданном спортивном портале. «Мы постоянно пытаемся найти повод начать заниматься спортом. Давайте просто начнем!», – обратился к иркутянам куратор проекта, общественный деятель Александр Откидач.

«Давайте заниматься спортом и показывать пример другим!»

Руслан Болотов, мэр г. Иркутска.

Пресс-конференция, посвященная открытию «Года массового спорта».

Фото: Андрей Фёдоров.

Руслан Болотов, мэр г. Иркутска:

– Прошедший год многому научил, сделал нас более отзывчивыми и сплоченными. Он наглядно показал, что здоровье – основной приоритет и главная ценность жизни. Здоровый, спортивный образ жизни – это путь к активному долголетию. Но спорт – это не только здоровье, это еще и жизненный успех, ведь спортсмены способны в нужный момент мобилизоваться, для того чтобы получить необходимый результат. Поэтому чем больше иркутян будет заниматься спортом, тем больше будет в нашем замечательном городе здоровых, инициативных, успешных людей. Обращаюсь ко всем иркутянам: давайте заниматься спортом! Присоединяйтесь к мероприятиям года массового спорта и показывайте пример другим.

«Было бы здорово построить велотрассу для горожан»

Вероника Шородок, директор компании «БРК».

Пресс-конференция, посвященная открытию «Года массового спорта».

Фото: Андрей Фёдоров.

Вероника Шородок, директор компании «БРК»:

– Исторически сложилось, что предприниматели Иркутска – первопроходцы, люди с активной жизненной позицией, они всегда помогают городу. Для нашей компании очень ответственно и почетно принимать участие в таком масштабном городском мероприятии. Наша задача – чтобы людей, которые ведут здоровый образ жизни в Иркутске, было больше. Ради этого стоит объявить даже не год, а пятилетку спорта. Мы поддерживаем этот проект материально, и было бы здорово, чтобы администрация города Иркутска в год массового спорта уделила особое внимание инфраструктуре. Например, приняла бы решение о строительстве велотрассы для горожан. Также я хотела бы обратиться к предпринимателям, бизнесменам, горожанам – с предложением поддержать этот замечательный проект – «Год массового спорта».

«Правильное отношение к здоровью и спорту хотим транслировать не только иркутянам»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Пресс-конференция, посвященная открытию «Года массового спорта».

Фото: Андрей Фёдоров.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:



– Нам очень приятно участвовать в таком мероприятии, потому что оно отлично сочетается с той корпоративной культурой, которая существует в нашей большой корпорации. Правильное отношение к здоровью и спорту является ценностью для нас. И мы хотим транслировать его не только иркутянам, но и всем жителям Иркутской области. Спорт – это не только спортивные кондиции, это философия жизни, это правильное питание, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, это хорошее настроение на работе и реализация различных проектов. Поэтому мы не только будем принимать участие в мероприятиях «Года массового спорта в Иркутске», но будем проводить и собственные мероприятия, например, наш традиционный «Зеленый марафон», который в этом году состоится в День города.

«Самых активных и результативных будем награждать»

Ксения Каурова, исполнительный директор World Class.

Пресс-конференция, посвященная открытию «Года массового спорта».

Фото: Андрей Фёдоров.

Ксения Каурова, исполнительный директор World Class:

– Ассоциация операторов фитнес-индустрии, в том числе фитнес-клуб World Class принимает активное участие в организации «Года массового спорта в Иркутске». Мы запускаем абсолютно бесплатные марафоны для всех жителей города. Марафоны направлены и на снижение веса, и на набор мышечной массы, пройдут также семейные марафоны. Все они будут запущены в середине мая. Квалифицированные специалисты проконсультируют всех желающих не только по поводу физической нагрузки, но и подскажут, как правильно организовать питание. Самых активных и результативных участников марафонов мы будем награждать.

«Мы провели сплошную инвентаризацию спортивных объектов города»

Виталий Барышников, и.о. заместителя мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.

Пресс-конференция, посвященная открытию «Года массового спорта».

Фото: Андрей Фёдоров.

Виталий Барышников, и.о. заместителя мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска:

– Заниматься спортом – модно. Фитнес-индустрия развивается, свой вклад в пропаганду здорового образа жизни вносят городские власти и дума. На 2021 год в Иркутске запланированы более 200 спортивных мероприятий. Несмотря на то, что ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, еще действуют, все спортивные залы уже функционируют, тренировочный процесс идет, разрешено проведение городских соревнований. В прошлом году мы по поручению мэра провели сплошную инвентаризацию спортивных объектов города, осмотрели все, вплоть до старых турников во дворах. В городе насчитывается больше 500 спортивных площадок. Часть из них нуждается в модернизации, и в этом году мы их будем активно ремонтировать и модернизировать, будем строить новые.