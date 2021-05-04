Новости

Усиление ветра и мокрый снег прогнозируют в Иркутской области 5 мая

Во время неблагоприятных погодных явлений возрастает риск обрыва линий связи и электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, сообщают в МЧС.

Кроме того, возникает вероятность мгновенного распространения огня на большие площади в случае пожога сухой растительности на приусадебных участках.

5-7 мая в верхнеленских, северо-восточных и центральных районах местами ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. 

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021
Два афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии
Жители более 200 населенных пунктов Иркутской области почувствовали землетрясение
Землетрясение произошло в районе озера Хубсугул, его почувствовали в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании