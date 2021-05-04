Усиление ветра и мокрый снег прогнозируют в Иркутской области 5 мая

Во время неблагоприятных погодных явлений возрастает риск обрыва линий связи и электропередач, обрушения слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, сообщают в МЧС.

Кроме того, возникает вероятность мгновенного распространения огня на большие площади в случае пожога сухой растительности на приусадебных участках.

5-7 мая в верхнеленских, северо-восточных и центральных районах местами ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.