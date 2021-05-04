Прокуратура Приангарья подвела итоги проверок воздуха и биологических ресурсов

В настоящее время в восьми городах области состояние атмосферного воздуха является неблагоприятным, сообщили в прокуратуре.

На территории области имеется свыше 3,5 тыс объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, функционируют 994 котельных, из которых 620 работают на угле.

Прокурорами по результатам проверок пресечено более 70 нарушений закона в указанной сфере, внесено 32 представления об устранении нарушений закона, по требованию прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 35 должностных лиц.

Так, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, ООО «Сибэкс», осуществляющим деятельность в сфере обращения с биологическими и медицинскими отходами, приняты меры к проведению лабораторных исследований уровня загрязнения атмосферного воздуха, в целях недопущения превышения предельных выбросов в зоне в жилой застройки Шелехова.