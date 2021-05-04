В Байкальске приступили к благоустройству центра города

Планируемая стоимость работ – почти 88,5 млн рублей. Завершить работы планируется к началу октября, сообщают в областной администрации.

Проект связывает две главные площади – центральную и торговую. Центральная площадь должна стать наиболее удобной для семейного отдыха горожан и досуга молодёжи, здесь будут проходить основные массовые мероприятия. Также задача этой территории – встречать туристов, знакомить гостей с историей и уникальностью Байкала.

Для этого возведут стационарную сцену, деревянный амфитеатр, который будет служить местом для общения и отдыха горожан. Для туристов и гостей города планируется возведение познавательного маршрута «Волна Байкала»: на асфальте нанесут линию в виде волны, двигаясь по которой туристы смогут увидеть информационные стенды и скульптурные фигуры животных и рыб, обитающих в озере.

Особенно комфортной прогулку сделают небольшие навесы, защищающие от солнца и украшенные цветными стёклами для особой игры света на дорожках. Предусмотрены места для размещения ярмарок и павильонов с едой. Для детей возведут площадку в сибирском стиле, а рядом уютное семейное кафе. Для тех, кто любит проводить время активно, разместят спортивные объекты под открытым небом: скейтпарк для подростков, уличные воркаутплощадки и деревянные настилы для групповых занятий спортом и танцев.

Недалеко от Центральной площади разместится уникальное Торговое пространство. По исследованиям, именно эта локация пользуется наибольшей популярностью не только у жителей города, но и у туристов – единственное место для покупок, в том числе и уникальной байкальской продукции: хлеба на закваске из сибирского зерна и байкальской воды, кедровых орехов, байкальских трав, мясной и молочной продукции от бурятских фермеров. Торговые павильоны и рыночные ряды будут перемежаться с зонами отдыха – приподнятыми цветниками с лавочками по периметру, отдельно стоящими скамьями в тени деревьев.

По замыслу организаторов, проект «Байкальск – город для жизни на берегу Байкала» станет тем самым связующим центром, который позволит активизировать новые векторы развития города, объединит горожан, повысит качество жизни, привлечёт новых жителей в город и станет визитной карточкой для гостей и туристов. На территории появится возможность проведения мероприятий федерального значения, которые могут повлечь за собой инвестиции в развитие города. Увеличится доля занятых молодёжных сообществ, т. к. эта территория будет помогать развивать их творческие способности. Уровень спорта повысится за счёт спортивных площадок, оборудованных дорожек.