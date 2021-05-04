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В Тулунском районе откроют цех по переработке молока

Его оборудуют на базе крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия Гамаюнова в Тулунском районе, сообщают в областной администрации.

Хозяйство зарегистрировано в 2004 году. Летом 2019 года КФК серьёзно пострадало в результате паводка: разрушились сельхозобъекты, погибли животные. Ущерб, причинённый хозяйству, оценен на сумму 77,5 млн руб. 

Глава КФХ решил восстановить хозяйство. Средства на возмещение ущерба он получил из федерального бюджета. В результате было возведено четыре зернохранилища, теплый гараж ангарного типа, новый телятник на 65 голов, два зерноуборочных комбайна, а также приобретены посевной комплекс «Агратор», очиститель вороха ОВС-25, зернометатель и лущильник ЛДГ-15.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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