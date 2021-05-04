ИНК стала призером в областном турнире по баскетболу в Усть-Куте

Команда Иркутской нефтяной компании заняла второе место в областном турнире по баскетболу памяти Вячеслава Дубова. Соревнования прошли в Усть-Куте 1-2 мая при поддержке Иркутской областной федерации баскетбола и ИНК, сообщают в компании.

Турнир по баскетболу памяти Вячеслава Дубова прошел в Усть-Куте в 19 раз, но впервые при поддержке Федерации баскетбола и Иркутской нефтяной компании. Участие в соревнованиях приняли команды из Иркутска, Братска, Северобайкальска, Железногорска-Илимского, Нижнеангарска, Шелехова, Усть-Илимска и Усть-Кута. Соревнования проходили по системе плей-офф. В финале баскетболисты ИНК играли с командой Шелехова «ИркАЗ».

В рамках турнира также состоялся мастер-класс для детей 12-14 лет и 14-16 лет. Опытом с юными спортсменами Усть-Кута поделился профессиональный игрок баскетбольной команды «Иркут» Александр Анисимов. За короткое время школьники освоили базовую технику бросков и пасов, а также смогли пообщаться со спортсменом.

«Благодарим Иркутскую областную федерацию баскетбола за организацию турнира и внимание к развитию баскетбола в регионе», – отметил заместитель генерального директора ИНК Евгений Милов.