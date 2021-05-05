Закаленные холодом: эксперты ожидают рекордный рост потребления мороженого в России

Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1% - до рекордных за последние 10 лет 448 тыс. тонн или 3,1 кг на душу населения, полагают эксперты Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Рост потребления станет продолжением тенденции на постепенное увеличение спроса в предыдущие10 лет. При этом, учитывая холодный климат России и сезонность потребления мороженого внутри страны, точкой роста для российских производителей, по оценкам экспертов РСХБ, может стать дальнейшее наращивание объемов экспорта.

Внутренний рынок

В 2020 году в России было произведено 451 тыс. тонн мороженого (+8%, здесь и далее – год к году). По итогам текущего года эксперты РСХБ ожидают дальнейший рост показателя на 3% - до 463 тыс. тонн.

Основной объем произведенного в стране мороженого идет на удовлетворение внутреннего спроса. Так, в прошлом году, несмотря на пандемийные ограничения, россияне съели 444 тыс. тонн мороженого (+9%) или по 3 кг на душу населения.

«Хотя значительная доля продаж мороженого приходится на уличные киоски, парки, кафе, а в условиях самоизоляции продажи в канале HoReCa просели, общий объем потребления в прошлом году показал рост. Это было связано с изменившимися в период самоизоляции привычками потребителя. Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через Интернет», – отметил руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.

Росту потребления мороженого в России также способствует стремление производителей подстроиться под изменяющиеся предпочтения потребителя и предложить ему новые вкусовые решения.

«В пандемию укрепился тренд на рост популярности здорового питания. Рынок мороженого ответил на эту тенденцию появлением продукции с низкой калорийностью, низким содержанием сахара, с повышенным содержанием протеина, а также появлением веганского мороженого. Хотя для российского потребителя, воспринимающего мороженое в качестве лакомства, это направление пока остается нишевым, учитывая международный опыт, мы ожидаем увеличения спроса на «здоровое мороженое» в ближайшие пару лет», – добавил руководитель ЦОЭ.

Объем импорта мороженого в Россию в 2021 году, как ожидается, снизится на 20% - до 15 тыс. тонн против 19 тыс. тонн годом ранее. «На динамику потребления импортного мороженого также влияют колебания валютного курса и отчасти введение маркировки мороженого, которая становится обязательной с середины этого года. В то же время полагаем, что это открывает дополнительные возможности для отечественных производителей по восполнению тех объемов импортной продукции, которые могут выпасть из потребления в связи с адаптацией зарубежных компаний к новым экономическим и регуляторным условиям», - отметил Дальнов.

Перспективы экспорта

Продажи мороженого в России в основном зависят от сезона и погодных условий. Поэтому для производителей, помимо развития онлайн-продаж, одним из способов сгладить влияние такого порой непредсказуемого фактора, как погода, является выход на международные рынки.

Экспорт российского мороженого продолжает набирать обороты, увеличившись за последние 10 лет более чем в 8 раз – с 3 тыс. тонн в 2010 до 26 тыс. тонн в 2020 году. По итогам текущего года эксперты банка ожидают роста показателя еще на 15% - до рекордных 30 тыс. тонн.

«Полагаем, что в течение следующих нескольких лет объем экспорта мороженого будет расти в среднем на 5-10% в год. Этому будут способствовать как меры комплексной поддержки отечественных производителей молочной продукции, так и значительный интерес зарубежных партнеров к российскому лакомству. Отечественные производители используют потенциал советских рецептур, что поддерживает спрос на российское мороженое со стороны стран СНГ на стабильном уровне», - поясняют эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Основным покупателем российского мороженого на международном рынке является Казахстан, который в 2020 году увеличил объем импорта на 27% - до 11,2 тыс. тонн, а в денежном выражении на 2% - до 20 млн долларов. По итогам прошлого года на второе месте в списке импортеров российского мороженого поднялись США, которые за год нарастили поставки более чем в 3 раза в натуральном и денежном выражении – до 3,8 тыс. тонн или 9,2 млн долларов. При этом Монголия, сократившая импорт мороженого из России на 7% - до 2 тыс. тонн (4,8 млн долларов), опустилась на третье место.

Дальнейшую реализацию экспортного потенциала России на рынке мороженого специалисты ЦОЭ связывают с Китаем. В настоящее время эта страна является вторым крупнейшим в мире рынком сбыта мороженого после ЕС. Всего в 2019 году Китай импортировал из всех стран 25 тыс. тонн мороженого на 103 млн долларов. Из них на российскую продукцию пришлось 4%. В 2020 году доля российского мороженого в импорте Китая увеличилась до 5% (1 тыс. тонн), а в денежном выражении поставки выросли на 14% год к году (до 4,2 млн долларов). По итогам прошлого года Китай занимает седьмое место среди крупнейших импортеров российского мороженого в натуральном выражении и пятое место – в денежном выражении.