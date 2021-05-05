Россияне распробовали удаленку

Райффайзенбанк провел опрос среди россиян, работавших удаленно за последний год. Согласно его данным, подавляющее большинство опрошенных (88%) позитивно оченивают опыт удаленной работы. Из них 45% отмечают, что дистанционный формат привлекал их всегда, а 43% открыли его преимущества только в течение прошедшего года.

После окончания пандемии брать несколько дней работы из дома в неделю смогут 41% опрошенных, почти такой же доле (36%) работодатели позволят перейти на полностью удаленный формат. Использовать эти возможности в полном объеме намерены 60% специалистов — они планируют работать удаленно настолько часто, насколько это будет возможно. Треть (35%) хотят брать дни работы из дома время от времени. Только 4% признались, что хотели бы работать из офиса так часто, как только это будет возможно.

«Вероятно, долгосрочная практика на рынке труда окончательно сформируется с окончанием пандемии, однако уже сейчас можно говорить о том, что офисная работа в традиционном понимании уйдет в прошлое, — комментирует управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — Спрос на расширение практики удаленной работы существовал ещё до пандемии, и сейчас гибкий подход становится почти обязательным требованием со стороны кандидатов при выборе работы».

Опрос проводился среди тысячи жителей крупных городов России. За последний год более половины опрошенных (54%) работали удаленно на постоянной основе, ещё 22% — около 6 месяцев, периодически возвращаясь в офис, остальные 24% — несколько месяцев или менее, в периоды жестких ограничений.

В 2020 году Райффайзенбанк объявил о постоянном переходе на гибридный режим работы для более 5,5 тысяч из почти 9 тысяч сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне. В сентябре 2020 года был запущен проект Future of Work, цель которого — разработать и внедрить новые форматы, сочетающие лучшее от удаленной и офисной работы, чтобы добиться максимальной гибкости команд и комфорта для сотрудников.

«Мы в Райффайзенбанке придерживаемся культуры результата, и для нас внедрение гибридного режима — это возможность создать гибкую среду, где сотрудники смогут самостоятельно выбирать, как построить свою работу, чтобы достигать целей наиболее эффективно, — отмечает Владимир Химаныч. — Оптимальный баланс офисной и удаленной работы каждый обсуждает самостоятельно со своим руководителем, с учетом особенностей задач, пожеланий команды и личных предпочтений — это позволяет добиться максимального комфорта и удобства для всех сторон».