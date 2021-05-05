Мэр Иркутска проверил ход строительства начального блока школы №14

Проблемы в строительстве возникли еще на подготовительном этапе.

В данный момент возводится монолитный каркас. Работы ведутся на первом и втором этажах. Заключены контракты с субподрядными организациями, в том числе на поставку оборудования. Ежедневно на объекте работает порядка 100 человек, сообщают в мэри.

– Объект непростой. Проблемы возникли еще на подготовительном этапе, были вопросы к документации. Сегодня в ходе выезда мы обсудили, каким образом будет вестись дальнейшая работа по возведению пристроя, – отметил мэр города Руслан Болотов. – Задача, которую ставим перед собой на ближайшие годы – перевести школьников на односменный режим обучения. Для этого необходимо продолжать строительство образовательных учреждений.

Общая площадь здания – почти 9 тыс. квадратных метров.

Начальный блок школы №14 рассчитан на 500 мест. На первом этаже здания будут расположены вестибюль, лифт для учащихся-инвалидов, гардероб, учебные кабинеты, учительская, актовый зал на 205 мест, медицинский блок, библиотека, столовая. На втором этаже здания появятся рекреации, учебные кабинеты, спортивный зал, раздевалки и тренерская, кабинет педагога-психолога. На третьем этаже здания будут находиться две игровые комнаты, кабинет логопеда, учительская.