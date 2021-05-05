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На реконструкцию водозабора в селе Алгатуй выделят 5,8 млн рублей

Населенный пункт находится в Тулунском районе Иркутской области.

Действующий водозабор не оборудован системами механической, химической и бактериологической очистки воды, водопроводные сети нуждаются в замене и реконструкции, сообщают в администрации области.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 5,8 млн рублей на разработку проектной документации на реконструкцию водозаборного сооружения села Алгатуй. Для дальнейшей работы по модернизации этого коммунального объекта глава региона поручил подготовить заявку для вхождения в федеральный проект «Чистая вода».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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