На реконструкцию водозабора в селе Алгатуй выделят 5,8 млн рублей

Населенный пункт находится в Тулунском районе Иркутской области.

Действующий водозабор не оборудован системами механической, химической и бактериологической очистки воды, водопроводные сети нуждаются в замене и реконструкции, сообщают в администрации области.

В 2021 году в рамках подпрограммы «Чистая вода» из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 5,8 млн рублей на разработку проектной документации на реконструкцию водозаборного сооружения села Алгатуй. Для дальнейшей работы по модернизации этого коммунального объекта глава региона поручил подготовить заявку для вхождения в федеральный проект «Чистая вода».