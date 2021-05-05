Учреждения культуры Иркутской области подготовили ко Дню Победы

Они исполнят героические произведения разных лет и стилей, сообщают в областной администрации.

Среди них – «Священная война» Александра Александрова, «Катюша» Матвея Блантера, «Вечный огонь» Рафаила Хозака, «День победы» Давида Тухманова и другие. Накануне праздника, 6 и 7 мая, пройдут концерты «Песни Победы» и «Без срока давности». Выступят солисты филармонии и творческий коллектив «Байкал-квартет».

Студенты Иркутского театрального училища подготовили концерт «Путь к Победе».

8 мая его покажут в клубе села Оёк Иркутского района, затем – в воинских частях и школах. Студенты Иркутского областного колледжа культуры подготовили концерт «Этих дней не смолкнет слава». Он пройдёт 9 мая в зале администрации Правобережного округа Иркутска.

9 мая в Доме Кино Иркутского областного кинофонда пройдёт серия бесплатных кинопоказов. Зрители увидят документальные сюжеты иркутских режиссеров Дмитрия Слободчикова, Марии Кельчевской и Полины Степановой, а также фильмы из архива Восточно-Сибирской студии кинохроники. Вход свободный.

6 мая состоится открытие областной выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Победный май». В отделе «Ремесленное подворье» Иркутского областного Дома народного творчества представлены работы лауреатов и дипломантов конкурса, который прошёл в рамках регионального фестиваля «Не стареют душой ветераны». 9 мая на YouTube-канале Иркутского областного Дома народного творчества будет транслироваться видеоэкскурсия по выставке «Победный май». В этот же день в 130 квартале Иркутска состоится концерт с участием народного фольклорного ансамбля «Оберег».