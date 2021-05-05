Число вакансий в АПК Приангарья выросло почти втрое

В тройку самых востребованных профессий в период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы.

Какие вакансии стали особенно востребованы в разгар посевной компании в Иркутской области изучил Исследовательский центр Зарплаты.ру.

Так, число вакансий в сфере сельского хозяйства в апреле выросло на сайте в 2,5 раза по сравнению с мартом – сегодня на сервисе доступно около 2000 предложений в данной отрасли, причем 80% - это вахтовые вакансии.

В тройку самых востребованных профессий в период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы - их ищут сельхозпредприятия по всей стране. В сезон полевых работ самые высокие зарплаты аграрии готовы платить трактористам – в некоторых вакансиях указан доход от 100 000 руб.

Также в сфере АПК встречаются и экзотические вакансии, например, крупный свинокомплекс в Сибири ищет оператора по приему новорожденных поросят, который будет «оказывать родовспоможение свиноматкам» и обрабатывать пуповины животным. То же предприятие ищет оператора по искусственному осеменению, одной из обязанностей которого будет «выявление готовности свиней к осеменению».

На эти должности работодатели готовы рассматривать соискателей без опыта и обучать на месте – главное, чтобы у будущих сотрудников не было страха перед животными.

В преддверии летнего сезона сельхозпредприятия активно ищут по всей стране работников для сбора урожая. Так, на вахту в Липецкую и Нижегородскую область приглашают сборщиков клубники без опыта, но «с развитой мелкой моторикой рук». Работать им предстоит «под открытым небом и жарким солнцем».