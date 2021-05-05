Сотрудники полиции Приангарья поощрили местную жительницу, которая вернула утраченные документы и банковские карты

ОМВД полиции Евгений Арбатский вручил женщине благодарственное письмо и букет цветов, сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

В апреле шелеховчанка Светлана Семенова выйдя из дома, нашла сумку, в которой находились документы и банковские карты. Бесхозное имущество в этот же день она привезла в полицию и передала оперативному дежурному. Правоохранители, осмотрев найденный паспорт, оперативно связались с его владельцем.

– Считаю, что людям надо желать того, чего желаешь себе, поэтому даже мысли не возникло поступить по-другому. У меня двое детей, надеюсь, что и они всегда помогут не только своим близким, но и незнакомому человеку, - поделилась Светлана Семёнова.