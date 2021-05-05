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Канадский россиянин Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире

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Состояние создателя Ethereum достигло $1,09 млрд после того, как цена токена впервые превысила $3 000, сообщает Forbes.

Сооснователь блокчейн-платформы и цифровой валюты Ethereum 27-летний выходец из России Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире, подсчитал Forbes USA.

Ранее, в понедельник, цена эфира впервые в истории превысила отметку в $3 000. На момент публикации (8:46 мск) токен стоил $3 366.

Криптовалютный кошелек Бутерина содержит 333 520 токенов и оценивается в $1,09 млрд, пишет Forbes USA. С начала прошлого года состояние Бутерина выросло почти в 25 раз.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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