Канадский россиянин Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире

Состояние создателя Ethereum достигло $1,09 млрд после того, как цена токена впервые превысила $3 000, сообщает Forbes.

Сооснователь блокчейн-платформы и цифровой валюты Ethereum 27-летний выходец из России Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире, подсчитал Forbes USA.

Ранее, в понедельник, цена эфира впервые в истории превысила отметку в $3 000. На момент публикации (8:46 мск) токен стоил $3 366.

Криптовалютный кошелек Бутерина содержит 333 520 токенов и оценивается в $1,09 млрд, пишет Forbes USA. С начала прошлого года состояние Бутерина выросло почти в 25 раз.