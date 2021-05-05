Заявки на «Бессмертный полк России» подали 3,8 тыс. иркутян

Шествие «Бессмертный полк России» в этом году состоится в онлайн-формате, сообщают в областной администрации.

Трансляция онлайн-шествия начнётся в каждом регионе России 9 мая в 15.00 по местному времени.

Жители Иркутской области увидят фотографии своих земляков – участников Великой Отечественной войны на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях, на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру.

Подать заявку на участие можно до 7 мая на сайте «Бессмертный полк онлайн» в личном кабинете, через социальные сети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти».

Также демонстрировать фотографии участников Великой Отечественной войны в этом году будут на больших экранах в разных городах России. В Иркутске такой экран находится по адресу: ул. Литвинова, 17. Уже поступило 38 заявок; чтобы подать заявку, перейдите по ссылке.

В прошлом году шествие «Бессмертный полк» впервые прошло в онлайн-формате, жители Иркутской области в 2020-м подали для участия в акции более 1500 фотографий участников Великой Отечественной войны.