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Общее число больных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приближается к отметке в 69 тыс.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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