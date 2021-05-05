Общее число больных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приближается к отметке в 69 тыс.

Дневной прирост составил 124 случая.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, суточный прирост больных в Приангарье сократился до 124 случаев.

Выздоровели за день 112 человек. Скончались от болезни – 8 человек.