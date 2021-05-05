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Общее число больных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приближается к отметке в 69 тыс.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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