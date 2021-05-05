Пересесть в беспилотный автомобиль чаще всего мечтают в Казани

Больше всего желающих ездить на беспилотном транспорте — среди жителей Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа и Уфы, меньше всего — среди жителей Нижнего Новгорода и Волгограда. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.



Беспилотный транспорт, похоже, скоро станет реальностью, однако ездить на нем пока готовы не все: 37% опрошенных признались, что не готовы испытывать на себе такую технологическую новинку.

В комментариях автомобилисты признаются, что не хотят лишаться удовольствия от вождения, остальные же делятся опасениями за безопасность и говорят об отсутствии в России необходимой законодательной базы и инфраструктуры. Напротив, 36% участников опроса готовы пересесть в беспилотники хоть завтра, объясняя это желанием быть в авангарде прогресса и лично убедиться в преимуществах нового транспорта. Каждый четвертый (27%) затруднился однозначно определить свое отношение к подобной перспективе.

Готовность ездить на беспилотном транспорте мужчины выражают чаще женщин (43% против 28%). Больше всего же тех, кто готов путешествовать в транспорте, управляемом искусственным интеллектом, — среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (46%).

Среди жителей городов-миллионников о том, что с удовольствием попробовали бы себя в роли пассажира беспилотника, чаще всех сообщают жители Казани (45%), Екатеринбурга, Воронежа, Уфы и Челябинска (по 42%), реже всех — респонденты из Нижнего Новгорода (33%) и Волгограда (34%).

В 2019 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, готовность общества к поездкам на беспилотном транспорте среди россиян была на чуть выше: 39% два года назад и 36% сейчас.