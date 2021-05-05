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Иркутянам предлагают подать заявку на Премию МИРа

В ноябре 2021 года состоится X юбилейная ежегодная торжественная церемония вручения Премии МИРа за добрые дела жителям России и соотечественникам, сообщают в мэрии Иркутска.

Организатором проекта является Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» (мы-мир.рф).

Премия МИРа – это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества и реализации социальных инициатив.

Премия МИРа присуждается в 8 номинациях:

  • Премия в номинации «Добрые новости» присуждается представителям СМИ и блогерам, которые рассказывают о положительных поступках россиян и о положительных изменениях инфраструктуры.
  • Премия в номинации «Добрая организация года» вручается лидерам или активистам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы, направленной на эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы.
  • Премия в номинации «Здравая инициатива» присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни.
  • Премия в номинации «Экологическая ответственность» вручается людям, реализующим проекты в сфере защиты экологии нашей страны.
  • Премия в номинации «#Вопреки» вручается людям с ограниченными возможностями здоровья, которые ведут активную деятельность на благо общества.
  • Премия в номинации «Подвиг» присуждается людям, совершившим героические поступки в период с 2019 по 2021 год включительно.
  • Премия в номинации «Корпоративное добровольчество» присуждается командам, эффективно практикующим корпоративное добровольчество и компаниям, осуществляющим программы корпоративной социальной ответственности.
  • Премия в номинации «Народная Премия» вручается обладателям наибольшего количества голосов от пользователей в сети Интернет.

Сбор заявок продлится до 15 августа 2021 года на сайте премиямира.мы-мир.рф.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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