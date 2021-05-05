В Иркутске готовятся к празднованию Победы в Великой Отечественной войне

Митинг пройдет 9 мая в 10.00 начнется митинг у мемориала «Вечный огонь», сообщают в областной администрации.

В нем примут участие ветераны боевых действий, представители Правительства Иркутской области, Законодательного собрания региона, администрации Иркутска, городской Думы, жители и гости областного центра. Митинг завершится возложением гирлянд и корзин с цветами к мемориалу. С 11.00 до 12.00 на площади имени Графа Сперанского состоится торжественное прохождение подразделений и техники Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона.

С 13.00 стартуют культурно-массовые мероприятия, которые пройдут на пяти основных площадках: перед зданием Правительства Иркутской области и в сквере имени Кирова, у памятника Александру III на бульваре Гагарина, на острове Юность, в сквере на улице Чудотворской, а также на площади у Иркутского драматического театра имени Н.П. Охлопкова. Программа празднования Дня победы запланирована во всех округах города. Всего пройдет более двухсот мероприятий.

В 22.00 состоится праздничный фейерверк на Нижней набережной. На время проведения салюта с 22.00 до 22.10 будет закрыт Глазковский мост для движения автотранспорта, а также мост на улице Нижняя Набережная за памятником И.П. Белобородову для пешеходов.

С 18.00 инспекторы ГИБДД перекроют движение автомобилей на улице Декабрьских событий до перекрестка с улицей Рабочая, а также на улицах Польских Повстанцев и Сурикова. Инспекторы дорожно-патрульной службы просят иркутян заранее планировать свой маршрут следования либо пользоваться общественным транспортом.

5 и 7 мая с 17.00 до 22.00 на площади им. Графа Сперанского состоятся тренировки подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона к торжественному прохождению. В связи с этим движение автотранспорта также будет ограничено.