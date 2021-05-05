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Навигацию на реках Иркутской области открыли 1 мая

На озере Байкал ее откроют 15 мая, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах определяют не только сроки навигации, но и требования, предъявляемые к судоводителям. 

При проведении патрулирования сотрудники ГИМС проверяют наличие удостоверения на право управления маломерным судном, судовой билет, соответствие идентификационных номеров, правильное нанесение их на борту судна. 

Обязательно должны соблюдаться требования по оборудованию звукосигнальными устройствами, сигнальными огнями и навигационному оборудованию. Чем должно быть оснащено маломерное моторное судно, указано в судовом билете. Это своеобразная памятка, благодаря которой судоводитель укомплектовывает маломерное судно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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