В Усть-Удинском районе спасли двух мужчин

Они решили пересечь Братское водохранилище на велосипедах, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Житель деревни Залаславской Балаганского района решил проехать на велосипеде по льду водохранилища до поселка Усть-Уда, где его ждал приятель. Тот тоже был на велосипеде, и потому, увидев товарища, съехал с берега на лёд и двинулся ему навстречу.

Молодой человек проехал порядка ста метров, но вынужден был остановиться, поскольку стал свидетелем провала старшего товарища под лед. По телефону он дозвонился до экстренных служб и сообщил о происшествии.

Мужчина находился в полынье в 200 метрах от берега. Подойти к нему было невозможно, подать спасательные приспособления мешало большое расстояние. Толщина льда на водохранилище – 30-40 сантиметров, но он кашеобразный и хрупкий. Второй молодой человек с велосипедом находился на льду, но уже не мог передвигаться – лёд вокруг него крошился.

На призыв о помощи откликнулся Алексей Пинигин, председатель Усть-Удинского районного общества охотников и рыболовов. Вместе с сыном Семёном они выдвинулись к месту на снегоболотоходе «Патруль». Подали с борта лестницу пострадавшему, по которой он выбрался из полыньи, затем подняли на борт второго мужчину. Обоих передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.