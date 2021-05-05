Регистрация на Всероссийский конкурс «Большая перемена» продолжается

По словам министра образования Иркутской области Максима Парфенова, уже более шести тысяч школьников и около 100 студентов средних профессиональных образовательных организаций из Приангарья зарегистрировались на официальном сайте «Большой перемены».

– Мы очень надеемся, что в итоге участников конкурса «Большая перемена» будет намного больше, ведь этот проект предоставляет уникальные возможности проявить себя в самых разных областях социально значимой деятельности: журналистика, волонтерство, защита природы, туризм, творчество, научно-технические и историко-культурные проекты, образовательные технологии и здоровый образ жизни. Важно и то, что участниками конкурса теперь смогут стать школьники с 5 класса, – подчеркнул Максим Парфенов.

Лучше всего, когда о возможностях проекта «Большая перемена» рассказывают сверстникам его участники. Так, в рамках тура «Область молодых», организованного министерством по молодёжной политике Иркутской области и Иркутским региональным волонтерским центром, «Большую перемену» представлял Куприянов Сергей, председатель детского регионального совета Большой перемены, ученик 10 класса МБОУ г. Иркутска средней образовательной школы №19. Школьникам Усть-Кута, Железногорска-Илимского, Братска, Вихоревки и Усть-Илимска Сергей рассказал про условия конкурса, правилах регистрации, а также провёл кейс-сессию - демо-версию Всероссийского конкурса.