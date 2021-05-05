Стратегию развития переработки дикоросов разработают в Иркутской области

На сегодняшний день заготовкой и переработкой пищевых лесных ресурсов занимаются 35 предприятий, сообщают в областной администрации.

В 2020 году в регионе заготовлено свыше тысячи тонн дикорастущих пищевых ресурсов. Выпускается широкий ассортимент продукции: свежая и замороженная ягода, муссы, сиропы, пастила, клюква в сахарной пудре, варенья, джемы, конфитюры, различные виды грибов, папоротник соленый, разнообразная продукция из кедрового ореха (ядра, масло, мука, жмых, молоко, десерты), кедровая живица, фиточаи, бальзамы из лекарственных трав, таблетированные и капсулированные биопрепараты, сиропы и бальзамы, натуральные масла, косметические средства, широкий спектр растительных экстрактов и многое другое.

Глубокая переработка дикоросов в Иркутской области позволяет заниматься производством биологически чистых продуктов питания, что ведет к увеличению наполняемости внутреннего рынка и наращиванию объёмов поставок продукции в другие регионы России. Продукция из Приангарья востребована в Китае, Корее, Японии, США, ОАЭ, Сербии, Латвии и других странах.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области разработана программа поддержки отрасли, которая предусматривает предоставление грантов организациям и индивидуальным предпринимателям на развитие материально-технической базы для заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, субсидий на возмещения части затрат, связанных с содействием продвижению продукции на российские и зарубежные рынки.

За период действия программы 19 организаций получили гранты на развитие материально-технической базы, подписано 11 соглашений с предприятиями и индивидуальными предпринимателями на возмещение затрат на продвижение продукции.