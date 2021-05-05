Парк и набережную построят в Нижнеудинске

В общей сложности обновление затронет 72,5 тыс. квадратных метров центра города, сообщают в администрации области.

Вблизи расположены жилые дома и общественные организации. Эта территория должна стать центром для досуга и семейного отдыха горожан. В парке установят лекторий, который будет действовать круглый год и, по ожиданию организаторов, станет местом встреч для молодёжи и представителей различных учреждений города.

На протяжении всей набережной и парка установят скамейки и урны, смонтируют систему уличного освещения. Также проектом благоустройства парка и набережной предусмотрено создание двух площадей, на которых будут проводиться ярмарки и массовые мероприятия. Особое внимание в проекте уделили популяризации спорта: запланировано строительство поля для мини-футбола, стритбола, площадки для пляжного волейбола, планируется проложить веломаршруты и маршруты для скандинавской ходьбы.

Завершить работы планируется до 1 ноября этого года. Ожидается, что на обновлённой территории будут проводить до 30 мероприятий в год, которые посетят около 15 тыс. жителей и гостей города. Как сообщил руководитель подрядной организации, сейчас идёт расчистка территории и подготовка площадки.