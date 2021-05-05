Три проекта из Иркутска вошли в число победителей конкурса по созданию креативных кластеров

Проекты по созданию креативных кластеров представлены командой «Байкальская Сибирь», сообщают в мэрии Иркутска.

Среди предложенных локаций – три в Иркутске. Это улица Сибирская, 5а – «Тик-Ток S5 HOUSE», Дом Быта на улице Урицкого и территория вокруг него, а также «106 квартал» в районе Автовокзала. Еще два проекта охватывают территорию Ангарска (Intellect Hub, город Ангарск, 212 квартал, д. 15а) и Малой Еланки (первый креативный экохаб).

В конце апреля организаторы конкурса совместно с Региональным продюсерским центром посетили локации, где планируют реализовать проекты.

Напомним, в декабре 2020 года Президентом РФ перед Правительством страны была поставлена задача по созданию креативных кластеров на месте вышедших из хозяйственного применения сооружений. В феврале текущего года АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ, РОСАТОМ и Российской гильдией управляющих и девелоперов (РГУД) объявило о приеме заявок на конкурс по преобразованию городских и сельских территорий.