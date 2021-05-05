Спортсменка из Иркутска установила мировой рекорд на фестивале Red Fox Elbrus Race

Военнослужащая из Иркутска Елена Кравченко первой финишировала на дистанции Вертикальный километр, установив мировой рекорд и рекорд фестиваля Red Fox Elbrus Race – 2021, сообщается на сайте мероприятия.

Фото Павла Сухорукова. Источник: http://www.elbrus.redfox.ru/

«Елена пять раз становилась победительницей на дистанции Вертикального километра. В этом году победа в шестой раз ознаменована новым мировым достижением», – говорится в сообщении. Иркутянка преодолела трассу за 48 минут 31 секунду.

До этого рекорд Вертикального километра принадлежал Ларисе Соболевой из Петропавловска-Камчатского, которая установила его в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race 2013 – 51 минута 8 секунд.

Red Fox Elbrus Race – международный фестиваль горных экстремальных видов спорта. Проводится с 2008 года Федерацией альпинизма России. Каждый год мероприятие собирает около 500 выдающихся альпинистов, лыжников, лучших ски-альпинистов, сильнейших скайраннеров, мультиспортсменов и более 1000 гостей. Участники совершают скоростное восхождение на Эльбрус бегом, пешком, на лыжах, снегоступах на разных дистанциях.