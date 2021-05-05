Иркутские таможенники изъяли из оборота нелегальную обувь на 35 млн рублей

Сотрудники Иркутской таможни и МВД России изъяли из незаконного оборота более 40 тысяч пар немаркированной обуви стоимостью 35 млн рублей, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Фото Иркутской таможни

Работники ведомства проверили три торговые точки одной сети в разных районах Иркутска и в каждой нашли нелегальную обувь – крупную партию товаров для мужчин, женщин и детей всех сезонов и моделей. «Также выявлена обувь, промаркированная с нарушением установленных правил, то есть с указанием недостоверной или неполной информации, не позволяющей идентифицировать товар», – отмечается в сообщении.

Сейчас в отношении фирмы-продавца проводится проверка для принятия правового решения.

По информации Иркутской таможни, с 1 июля 2020 года ввоз и оборот на территории России обуви без нанесения на нее средств идентификации запрещен.