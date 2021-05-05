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Иркутские таможенники изъяли из оборота нелегальную обувь на 35 млн рублей

Сотрудники Иркутской таможни и МВД России изъяли из незаконного оборота более 40 тысяч пар немаркированной обуви стоимостью 35 млн рублей, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

<p>Фото Иркутской таможни</p>

Фото Иркутской таможни

Работники ведомства проверили три торговые точки одной сети в разных районах Иркутска и в каждой нашли нелегальную обувь – крупную партию товаров для мужчин, женщин и детей всех сезонов и моделей. «Также выявлена обувь, промаркированная с нарушением установленных правил, то есть с указанием недостоверной или неполной информации, не позволяющей идентифицировать товар», – отмечается в сообщении.

Сейчас в отношении фирмы-продавца проводится проверка для принятия правового решения.

По информации Иркутской таможни, с 1 июля 2020 года ввоз и оборот на территории России обуви без нанесения на нее средств идентификации запрещен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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