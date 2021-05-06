Спасатели вытащили из-под лавины тела трех погибших туристов и отправили в Иркутск

ГУ МЧС России по Республике Бурятия сообщило на официальном сайте, что спасатели вытащили из-под лавины тела трех погибших туристов, они отправлены в Иркутск на вертолете Ми-8.

Фото ГУ МЧС России по Республике Бурятия

«Прибывшая в район схода снежной массы группа спасателей извлекла из снега тело погибшего туриста, а затем продолжила поиски остальных членов туристической группы. При помощи лавинных щупов спасателям предстояло обследовать около 120 тысяч квадратных метров снежного покрова. Спустя 3 часа работ, в 10 метрах от места гибели первого мужчины, на глубине около полутора метров были обнаружены тела еще двух туристов», – говорится в сообщении.

В спасательной операции участвовали 48 человек и восемь единиц техники.

Двоих людей удалось спасти – они в удовлетворительном состоянии, на вертолете их доставили в медучреждение Иркутска.

Напомним, сход лавины произошел накануне на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды. В момент происшествия в указанном районе находилась туристическая группа из Красноярского края численностью 5 человек, следовавшая по маршруту, пролегающему вдоль рек Буговек – Мугувек – Белый Иркут.