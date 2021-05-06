Tele2 подарит в два раза больше впечатлений на «Ночи в музее – 2021»

Tele2 приглашает абонентов на «Ночь в музее» по другим правилам. 15 мая клиенты компании смогут воспользоваться приоритетным входом в лучшие музеи Москвы и принять участие в авторских экскурсиях в Нижнем Новгороде, 22 мая привилегии ждут музейных ценителей Санкт-Петербурга. Жители остальных городов смогут подключиться к бесплатным 4G-трансляциям из лучших музеев страны, сообщают в компании.

В этом году Tele2 примет участие в ежегодной акции «Ночь в музее» уже в пятый раз. Продолжая играть по другим правилам, оператор восполнит отсутствие мероприятий в 2020 году и подарит абонентам в два раза больше впечатлений. В Москве отправиться на ночную прогулку по музеям клиенты Tele2 смогут в компании близких людей – специально для абонентов оператора будет организован приоритетный проход в избранные музеи столицы с возможностью пригласить с собой двух друзей. В Нижнем Новгороде в честь дня рождения города мероприятия Tele2 будут проходить не один, а два дня. В Санкт-Петербурге абоненты оператора выберут из двух предложений: попасть в один музей бесплатно или получить скидку на единый билет.

В рамках акции московские клиенты оператора могут посетить семь знаковых площадок столицы: Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, Музей русского импрессионизма, Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей, а также музей М. А. Булгакова. Чтобы без очереди посетить эти места и получить дополнительные привилегии, абонентам Tele2 необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта «Ночь в музее» Tele2.

Экономия времени на входе позволит клиентам компании уделить больше внимания знакомству с экспозициями. За образовательную функцию будут отвечать аудиогиды Tele2, записанные популярными артистами и научными деятелями. Кроме того, оператор проведет в музеях «живые» авторские экскурсии, где гидами выступят известные деятели культуры. Среди них – журналист Владимир Раевский, актер Константин Крюков, телеведущий Тимур Соловьев и музыкант Леван Горозия. Для удобства передвижения между музеями оператор запустит бесплатные комфортабельные автобусы Tele2. Посетить столичные музеи можно будет и виртуально – подключившись к 4G-трансляции экскурсий.

В Нижнем Новгороде в рамках акции «Ночь в музее» для абонентов Tele2 будут организованы авторские маршруты от известных персон и прогулки по необычным городским местам. В честь предстоящего 800-летия города мероприятия Tele2 будут проходить в течение двух дней – 15 и 16 мая, их проведут художники, блогеры и исследователи Нижнего Новгорода. В арт-кластере «Нижполиграф» клиенты оператора смогут познакомиться с местной киноиндустрией, пообщаться с режиссером и создателями творческих мастерских. Во время акции гости экскурсий прогуляются по необычным дворам и парадным с Леной Митягиной и Ирой Масловой, посмотрят легендарный нижегородский стрит-арт с Никитой Nomerz, отправятся в коктейльный тур в компании ресторанного критика и даже попадут в закулисье Театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Также в рамках акции Tele2 организует экскурсию на базовую станцию, где представители технической дирекции компании расскажут о современных технологиях и достижениях в области связи.

Известные музеи Санкт-Петербурга подготовили специальные экскурсии «по другим правилам», на которые возможно попасть исключительно в рамках акции «Ночь в музее» и только абонентам Tele2. Клиенты оператора смогут пройтись по Рериховским местам Васильевского острова, примерить на себя роли участников войны 1812 года у Нарвских ворот и увидеть своими глазами целый миллион монет в необычном Музее истории денег. Также у абонентов Tele2 появится возможность пройти «путь дирижера» в Филармонии им. Д. Д. Шостаковича, побывать на уникальной экскурсии на стратегическом объекте - в метро, а в Этнографическом музее - спеть ингерманландские песни. У кого не получится посетить музеи культурной столицы вживую, смогут следить за экскурсиями в онлайн-формате, подключившись к 4G-трансляциям. Экскурсии проведут общественные деятели, научные сотрудники, художники и актеры. Среди них – член творческой группы «Митьки» Дмитрий Шагин, известный антрополог, профессор Европейского университета Илья Утехин, народный артист РФ Николай Буров и многие другие.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«После длительного периода ограничений, связанных с пандемией, наши клиенты соскучились по новым эмоциям и впечатлениям. И мы рады, что в 2021 году акция «Ночь в музее» все-таки состоится, ведь такой формат знакомства с культурными заведениями уже давно полюбился публике. В этом году мы хотим компенсировать абонентам Tele2 радость от погружения в мир культуры, которой они были лишены прошлой весной. Поэтому, продолжая действовать по другим правилам, удваиваем привилегии. Тех, кто не сможет приехать в музеи Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, мы приглашаем на наши онлайн-трансляции – их можно будет посетить, не выходя из дома».

В 2021 году акция «Ночь в музее» пройдет уже в четырнадцатый раз. В ночь с 15 на 16 мая знаменитые культурно-исторические объекты будут открыты для всех гостей. Они смогут посетить специальные программы: выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Инициатором и организатором «Ночи в музее» выступает Министерство культуры Российской Федерации. Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте проекта.