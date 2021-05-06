Юрлица и физлица теперь смогут заказывать комплексные кадастровые работы за счет внебюджетных средств

До этого момента инициировать такие работы могли только местные или региональные органы власти, сообщают в Росреестре.

Одним из главных преимуществ указанных нововведений является возможность для частных лиц значительно снизить затраты при выполнении ККР. Услуга теперь доступны садоводческим товариществам, гаражно-строительным кооперативам и другим гражданско-правовым сообществам.

Так, заказчиком ККР, в рассматриваемом случае, выступают правообладатели объектов недвижимости, за счет средств которых осуществляется выполнение ККР либо их представители, действующие на основании нотариально удостоверенной доверенности либо указании федерального закона, а также представители.

В частности, заказчиками могут быть представители правообладателей садовых, огородных земельных участков или находящихся на таких участках объектов недвижимости, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; представители правообладателей гаражей или земельных участков, в границах территории, используемой членами гаражного кооператива, объединяющего правообладателей гаражей или земельных участков.

Средняя стоимость ККР в пересчете на один объект – около 1 300 рублей, при этом средняя стоимость выполнения обычных кадастровых работ – от 8 000 до 14 000 рублей за объект.