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Юрлица и физлица теперь смогут заказывать комплексные кадастровые работы за счет внебюджетных средств

До этого момента инициировать такие работы могли только местные или региональные органы власти, сообщают в Росреестре.

Одним из главных преимуществ указанных нововведений является возможность для частных лиц значительно снизить затраты при выполнении ККР. Услуга теперь доступны садоводческим товариществам, гаражно-строительным кооперативам и другим гражданско-правовым сообществам. 

Так, заказчиком ККР, в рассматриваемом случае, выступают правообладатели объектов недвижимости, за счет средств которых осуществляется выполнение ККР либо их представители, действующие на основании нотариально удостоверенной доверенности либо указании федерального закона, а также представители

В частности, заказчиками могут быть представители правообладателей садовых, огородных земельных участков или находящихся на таких участках объектов недвижимости, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; представители правообладателей гаражей или земельных участков, в границах территории, используемой членами гаражного кооператива, объединяющего правообладателей гаражей или земельных участков. 

Средняя стоимость ККР в пересчете на один объект  около 1 300 рублей, при этом средняя стоимость выполнения обычных кадастровых работ  от 8 000 до 14 000 рублей за объект.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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