Обвинение вынесли черным риелторам из Иркутской области

Обвиняемые находили недееспособных граждан и подделывали документы на право наследования квартир, сообщают в прокуратуре.

По версии следствия, в период с 2012 по 2019 годы обвиняемые искали в Иркутской и Новосибирской областях недвижимое имущество, принадлежавшее умершим социально неблагополучным либо психически больным гражданам.

В дальнейшем соучастники предоставляли в уполномоченные органы документы, якобы прижизненно подписанные гражданами. На основании фиктивных документов злоумышленники украли 9 квартир, гаражный бокс и земельный участок на 14,7 млн рублей.

Аналогичным образом соучастники пытались оформить право собственности на 2 квартиры, гаражный бокс и дорогостоящий автомобиль, общей стоимостью свыше 5,9 млн рублей.