Приложение Альфа-Банка признано лучшим для инвестиций

Мобильное приложение Альфа-Банка снова заняло первую строчку рейтинга Markswebb. В этот раз наше приложение названо лучшим для инвестиций, опередив таких конкурентов как Сбербанк и Раффайзенбанк.

«В последние годы появляется все больше клиентов, которые хотят инвестировать и понимают, куда хотят инвестировать, но не собираются постоянно следить за фондовым рынком и ежедневно принимать решения. Для них широкие возможности брокерских приложений, таких как наши Альфа-Инвестиции, избыточны. Поэтому мы предлагаем им инвестировать в основном мобильном приложении банка — это просто, быстро, удобно», — прокомментировал руководитель дирекции по развитию инвестиционных продуктов Альфа-Банка Артем Антошин.

Аналитики агентства Markswebb в презентации рейтинга указали, что Альфа-Банк лидирует в первую очередь благодаря большому выбору инвестиционных инструментов: в приложении можно купить ПИФы, облигации и стратегии ИИС. Также среди преимуществ приложения банка названы гибкие возможности автопополнения счета инвестиционного продукта.