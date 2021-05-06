Банк «Открытие» предоставит 1,1 млрд рублей на строительство ЖК в  Якутске

Заемные средства в размере 1,1 млрд рублей, предоставленные банком «Открытие» компании АО «ДСК» на 3 года, будут направлены на строительство жилищного комплекса в Автодорожном округе г. Якутска.

Один объект находится по адресу ул. Матросова, 1 в Автодорожном округе города Якутска. Будут построены два 15-этажных жилых дома общей площадью 16 тысяч кв. метров (208 квартир). Срок завершения строительства — III квартал 2023 г.

Второй объект находится по адресу ул. Красноярова в том же районе Якутска: 9-этажный жилой дом общей площадью 7 тысяч кв. метров (105 квартир). Срок завершения строительства — III квартал 2023 г.

Финансирование будет осуществляться по новой модели с использованием счетов эскроу, что предусматривает размещение средств дольщиков на счетах эскроу в банке «Открытие» до окончания строительства. Банк «Открытие» входит в перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу.

Банк Открытие и застройщик АО «ДСК» заинтересованы в продолжении партнерства в части финансирования строительства новых домов, а также в ряде других проектов АО «ДСК». «Взаимодействие банка и одного из лидеров рынка строительства жилья в регионе позволяет гарантировать своевременную и качественную реализацию проектов по строительству многоквартирных домов, — заявил управляющий РОО Якутский Максим Федоров — мы намерены и дальше наращивать объемы проектного финансирования в регионе, что позволит восполнить образовавшийся дефицит возводимого жилья».

В данное время банк «Открытие» уже финансирует жилые объекты совместно с ГК «СЭТТЭ», а также рассматривает ряд других проектов застройщиков в Якутске.