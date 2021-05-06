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Дальневосточный банк – в ТОП-25 российских банков с самыми прибыльными офисами

Дальневосточный банк занял 25 место в рейтинге банков с самыми прибыльными офисами, подготовленном сервисом Brobank.ru на начало 2021 года. В перечень вошли участники рынка, у которых число действующих структурных подразделений составляет не менее 25 и не более 100, исключая тем самым финансовые организации, работающие удаленно или через посредников. Оценка охватила все действующие банки в России, число которых составило 351.

Дальневосточный банк, основанный 20 ноября 1990 года — универсальный банк, занимающий ведущие позиции на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири. Так, по ряду ключевых показателей, Дальневосточный банк входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА», а его филиальная сеть насчитывает более 30 офисов в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республиках Хакасия и Бурятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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