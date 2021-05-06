Кадеты из Братска спасли 14 детей во время пожара в московской гостинице

Погибли двое взрослых, более 15 человек пострадали, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В гостинице находилось более 300 человек, не было ни одного свободного номера. Из числа гостей отеля в этот раз было много детей, 114 человек. Практически все они были кадетами из разных городов страны, которые приехали в Москву на Всероссийский кадетский сбор.

Среди кадетов, как выяснилось, были школьники из Уфы, Ижевска и из Иркутской области – 21 кадет пожарно-спасательного класса из города Братска.

Дети в сопровождении классных руководителей и нескольких родителей приехали в столицу на ежегодные сборы. В программу сборов входили спортивные соревнования, посещение музеев и другие мероприятия.

– Мы с ребятами приехали в Москву еще 30 апреля. А накануне вечером мы с ними вернулись с очередного мероприятия, поужинали в гостинице и легли спать. Ничего особенного не происходило. Примерно в два часа ночи, когда я встала, чтобы проверить, всё ли в порядке, все спали, комнаты были закрыты. Стояла тишина. В 3 часа 43 минуты раздался звонок. Это был Антон. Он с другими детьми находился на третьем этаже, мы, преподаватели, с остальными нашими ребятами ночевали на пятом. Антон прокричал, что начался пожар, всё в дыму, просил всех разбудить и начать эвакуироваться. Я и моя коллега, Валентина Леонидовна Ананьева, выскочили в коридор. Там действительно стоял дым. Мы стучали в двери, будили всех, помогали ребятам выйти из здания. В это время наши кадеты, Антон Дорошков и Илья Напаснюк поднимали ребят из соседних комнат на своём этаже и выводили их из гостиницы. Воды в кранах почему-то не было, и для того, чтобы защитить органы дыхания от опасного дыма, мальчики догадались смачивать полотенца в бачке унитаза, – рассказывает Наталья Валерьевна Смольянинова, классный руководитель кадетского класса школы города Братска.

Таким образом Антон Дорошков и Илья Напаснюк вдвоем спасли свою команду – 14 человек, и спаслись сами. Юные герои получили лёгкое отравление угарным газом. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Пожарные расчёты по повышенному номеру сложности прибыли к месту происшествия в считанные минуты. Огнеборцы вывели детей и взрослых с помощью специальных спасательных средств защиты дыхания, кадеты Антон и Илья помогали пожарным. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.