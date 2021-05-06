Салют 9 мая в Иркутске запустят в 22:00 на Нижней Набережной

Опубликована полная программа мероприятия.

Митинг у мемориала «Вечный огонь» начнется в 10 часов, к нему возложат гирлянды и корзины с цветами.

Парад пройдет с 11 до 12 часов на площади графа Сперанского.

Концерты и гуляния запланированы на 13:00. Они пройдут на пяти площадках: сквер Кирова, памятник Александру III, бульвар Гагарина, остров Юность, улица Чудотворская, Иркутский драмтеатр.

Также на YouTube-канале Иркутского областного Дома народного творчества будет транслироваться видеоэкскурсия по выставке «Победный май».