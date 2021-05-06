Товары промпроизводства в Иркутской области подорожали на 16,2%

Цена на внутреннем рынке, подорожала на 14,9%, экспортная – на 20,1%, сообщает Иркутскстат.

В течение трех месяцев наибольший рост цен произошел в добыче полезных ископаемых – на 25,5% (на внутреннем рынке – на 21%). Наиболее подорожали железорудный концентрат (на 51%) и нефть (на 36,8%), причем внутрироссийские цены на нефть росли 2 раза медленнее экспортных (прирост составил соответственно 31,8% и 64,9%). Кроме того, на 24,4% подорожала песчано-гравийная смесь, на 22,7% – камень природный дробленый, на 15,8% – торф, на 5,9% – уголь, на 5,7% – щебень, на 4,7% – песок.

При том, что в среднем по обрабатывающим производствам прирост цен за квартал был около 9%, значительно выросли цены в производстве нефтепродуктов – на 30,8% (в т.ч. на экспорт – на 56,9%, для отечественных потребителей – на 17%) и ферросплавов – 27,9%.

Значительный рост цен зафиксирован также на продукцию целлюлозно-бумажного производства (на 22,6% к декабрю 2020г., главным образом за счет экспорта), готовые металлические изделия (на 17%), продукцию деревообработки, реализованную на внутреннем рынке, (на 16,4%), услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (на 13%), химические вещества и продукты (на 12,3%). В меньшей степени подорожали прицепы и полуприцепы автомобильные (на 10%), контрольно-измерительные приборы (на 8,8%), полиграфическая продукция (6,2%), мебель (5,5%), электрическое оборудование, лекарственные средства, алюминий, пластмассовые изделия, пищевые продукты (на 3-5%).

Из пищевых продуктов в 1,7 раза возросли в цене отруби, на 15% – вафли, на 10% – слоеные хлебобулочные изделия, на 7-9% – сливочное масло, торты, мороженое, мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, рафинированное соевое масло, сахаристые кондитерские изделия. Чуть менее подорожали сдобные хлебобулочные изделия, пастеризованное молоко (на 6%), свинина, сельдь соленая, творог 12-18%-ой жирности, пончики и пирожки (на 3-5%).