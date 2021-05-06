Три медали завоевали дзюдоисты Иркутской области на международном турнире «Большой шлем»

Всего в турнире участвует более 400 дзюдоистов из 79 стран мира, сообщают в администрации области.

От Приангарья в состав сборной команды России включено пять спортсменов – Мурад Чопанов, Рамазан Абдулаев, Махмадбек Махмадбеков, Ирина Долгова и Алеся Кузнецова.

В первый день турнира иркутский спортсмен, мастер спорта международного класса Мурад Чопанов выиграл золотую награду в весовой категории до 66 кг.

В весовой категории до 48 кг серебряным призёром стала братчанка, Заслуженный мастер спорта России Ирина Долгова.

В весе до 60 кг бронзовую медаль взял иркутский дзюдоист, мастер спорта международного класса Рамазан Абдулаев.

Сегодня, 6 мая, в весовой категории до 73 кг на татами «Большого шлема» будет бороться Махмадбек Махмадбеков.

Турнир в Казани является последним этапом «Мировой серии» Международной федерации дзюдо перед чемпионатом мира по дзюдо в Будапеште и Олимпийскими играми в Токио.

Напомним, Мурад Чопанов и Рамазан Абдулаев учатся в Государственном училище олимпийского резерва города Иркутска и тренируются в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Ирина Долгова является воспитанницей областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» и тренируется под руководством Заслуженного тренера России Наталии Дору.