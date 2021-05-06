Министром экономического развития Иркутской области назначена Наталья Гершун

Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Наталья Геннадьевна Гершун родилась 20 мая 1977 года в Иркутске. В 1999 году окончила Иркутский государственный университет по специальности «Математические методы и исследования операций в экономике», в 2002-м – аспирантуру.

С 2002 по 2006 годы работала в комитете экономического анализа и прогнозирования администрации губернатора Иркутской области, с 2007 по 2017-й занимала различные должности в министерстве экономического развития региона, в том числе являлась начальником управления государственного регулирования экономики.

С ноября 2017-го по март 2021-го являлась помощником заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности. С марта 2018 года по апрель 2021-го занимала должность начальника департамента инвестполитики Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Правительства Ленинградской области.