Министерство транспорта и дорожного хозяйства создали в Иркутской области

Его руководителем является Ольга Золоторева, она назначена заместителем министра, сообщают в администрации области.

Задачи новой структуры Правительства Иркутской области – обеспечение обслуживания населения всеми видами транспорта – водным, воздушным, автомобильным и железнодорожным в пригородном сообщении, а также использование автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности.

Специалисты ведомства будут заниматься оптимизацией движения пригородных поездов, установкой, изменением и отменой межмуниципальных маршрутов, в том числе садоводческих, согласованием расчётов по перевозкам льготных категорий граждан по единым социальным проездным билетам, организовывать проведение технического осмотра транспортных средств, разрабатывать концепции развития автомобильных дорог региона, их строительство и ремонт.

Министерство будет реализовывать национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги». Его подведомственными организациями являются ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» и ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

Новая структура появилась в результате реорганизации двух министерств – министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Они теперь называются министерство строительства региона и министерство жилищной политики и энергетики региона соответственно.