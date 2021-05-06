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Ярмарка вакансий для выпускников прошла в Иркутском аграрном университете

Акцию посетили более 60 выпускников вуза и колледжа, сообщают в областной администрации.

Представитель регионального минсельхоза сообщила, что ведомство регулярно ведёт мониторинг вакансий в агропромышленном комплексе Приангарья, актуальные вакансии публикуются на официальном сайте министерства. Самые востребованные специалисты в сельском хозяйстве сегодня – это ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы, бухгалтера.

Из рабочих массовых профессий потребность в трактористах-машинистах и комбайнерах, операторах машинного доения, рабочих по уходу за животными, овощеводах. Кроме этого, в областных государственных бюджетных учреждениях, подведомственных службе ветеринарии Иркутской области, открыты вакансии ветеринарных врачей, заведующих ветеринарными пунктами, санитаров и лаборантов.

Министерство также предоставляет субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на обучение специалистов и оплату труда и проживания студентам, привлеченным для прохождения практической подготовки.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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