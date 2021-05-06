Ростех подготовил ко Дню Победы 100 тыс. салютных зарядов

Салюты пройдут по всей России, а самое масштабное шоу по традиции состоится в Москве, сообщают в пресс-службе госкорпорации.

Вечером 9 мая жители и гости столицы увидят в небе тысячи разноцветных мерцающих фигур и вспышек. Стрельбу будут вести дивизионы Министерства обороны РФ.

Заряды разработаны в подмосковном НИИ прикладной химии (НИИПХ) холдинга «Технодинамика». Сегодня специалисты института выпускают более 2 тысяч видов ночных и 120 видов дневных фейерверков, которые используются в праздничных мероприятиях по всей России.