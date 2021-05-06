Более 3,5 млн рублей отдали жители Иркутской области мошенникам за неделю

Региональная полиция сообщила на официальном сайте, что жители Иркутской области отдали мошенникам за первую неделю мая более 3,5 млн рублей.

«С начала месяца в полицию обратились 15 жителей Приангарья с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий, лишившись более 3,5 млн рублей. Из них 12 человек стали жертвами так называемых банковских мошенничеств, три человека пострадали при покупке товаров через интернет», – говорится в сообщении.

В большинстве случаев злоумышленники уговаривали жителей Приангарья оформлять кредиты и переводить деньги на указанные счета. Чаще всего преступники представлялись сотрудниками банков и рассказывали, что со счетов владельцев платежных карт кто-то пытается списать деньги и оформить на них банковские займы. Для противодействия выдуманному хищению потерпевших просили оформлять встречные кредиты и отправить средства на резервные счета.

Самую большую сумму – 2 млн рублей – отдал аферистам 62-летний пенсионер из Ангарска, деньги через банкоматы перечислил деньги на счета, продиктованные звонившими лжебанкирами.